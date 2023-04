Un altro domani, le trame dall’11 al 14 aprile 2023

La situazione prende una piega inattesa per tutti quando l'ispettore Ibanez, credendo di aver risolto il caso, annuncia l'identità dell'assassino. Victor sceglie di affrontare Ventura. I due stringono un accordo: Victor accetta di costituirsi, mantenendo il segreto di Ventura a patto che questi si impegni a farlo uscire quanto prima. La notizia sconvolge la comunità e in particolare Carmen, la quale non condivide la decisione del coraggioso Victor. Stessa cosa per Ines.

La situazione si complica, anche per Francisco e Patricia. L'arresto è un evento e tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni.