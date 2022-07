Un altro domani, le trame dall’11 al 15 luglio 2022

Agustina, colta da improvviso malore, muore fra le braccia di Carmen che, disperata, non riesce a farsene una ragione e decide di accompagnare il feretro in Spagna. È già pronta alla partenza, quando riceve una notizia terribile dal dottore: Agustina non è morta per cause naturali! Julia ha a che fare con la burocrazia che ritarda l'apertura della bottega e con la squadra che scalpita per incominciare a lavorare. Così, decide di organizzare una festa. Ma Diana viene a saperlo e prende in mano la situazione. Tirso, intanto, riceve un'ispezione del lavoro in hotel e l'ispettrice è una donna inflessibile. Poi, dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata, sparisce per ore e, al ritorno, è disperato.