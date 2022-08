Un altro domani, le trame dall’8 al 12 agosto 2022

Durante la notte, a Río Muni, una pietra viene lanciata contro la finestra della casa dei Vèlez de Guevara. Questo evento crea molto scandalo nella colonia e Francisco è sempre più preoccupato per l'incolumità di sua figlia. Víctor non è soddisfatto del lavoro di Kiros, pensa che non sia all'altezza di poter proteggere come si deve Carmen e propone a Francisco di cercare qualcuno migliore di lui, ma Francisco ha fiducia in Kiros e rifiuta la proposta. In questo modo, Carmen e Kiros continueranno a passare molto tempo insieme, avvicinandosi sempre di più. Intanto Ángel pensa di lasciare Alicia, ma lei non gli rende le cose molto facili. In paese, invece, Tirso si reca nella bottega di Julia per chiederle scusa, ma lei non sembra essere molto propensa a chiarire con lui, mentre con Sergio sembra che le cose stiano migliorando. Cloe, intanto, è sempre meno convinta della sua relazione con Ribero e comincia a parlare in chat con un ragazzo di nome Dani.