Un Posto al Sole: arrivano le “Storie”

Dal 14 al 25 agosto Raffaele (Patrizio Rispo) presenta alcune tra le storie più belle della stagione appena conclusa Patrizio Rispo Lorenzo Di Palma







Quest’anno "Un posto al sole", la storica serie di Rai3 girata a Napoli, non va in vacanza del tutto: per i numerosi fan che seguono assiduamente le vicende di Palazzo Palladini e dei suoi abitanti durante la consueta pausa estiva dal 14 al 25 agosto (ma non il 15 agosto quando sarà trasmessa una gara di atletica) alle 20.50 su Rai3, andranno in onda “Le Storie di Un Posto al Sole”, che faranno il punto su alcune tra le storie più belle, trasmesse nella stagione appena conclusa.

E a fare da guida ai telespettatori dalla sua guardiola di Palazzo Palladini, ci sarà Raffaele (l’attore Patrizio Rispo) che darà il via a ogni puntata con una breve presentazione.

Rivivremo così le vicende giudiziarie del processo Valsano, fino al tragico epilogo di Susanna (lunedì 14 e mercoledì 16 agosto), i tormenti di Bufalotto Sensbile (venerdì 18 agosto), il ritorno di Luca De Santis fino al suo trasferimento alla “Terrazza” a casa della vecchia fiamma Giulia Poggi.

E ancora il complicato intreccio tra Viola, Damiano, Eugenio e Rosa, così come l’inganno di Lara sulla paternità del piccolo Tommaso. Infine un affettuoso ricordo della coppia Otello e Teresa (giovedì 17 agosto).