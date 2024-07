“Un posto al sole” da record!

Nuovo traguardo in arrivo per “Un posto al sole”: venerdì 26 luglio andrà in onda la puntata numero 6.500. Un numero importante: sono 28 gli anni di vita della serie (la più longeva in Italia), dato che il primo episodio è stato trasmesso il 21 ottobre 1996. Non a caso, l’evento è stato festeggiato dal cast con una bella torta, come potete vedere nella foto qui sopra.

Il successo delle storie che si intrecciano, dei personaggi da sempre alle prese con amori, intrighi, passioni, vendette, gelosie e amicizie è tale che si è deciso di non sospendere quest’estate la soap nemmeno per un giorno: continuerà, dunque, ad andare in onda regolarmente seppure con una formula inconsueta.

Dal 12 al 23 agosto, infatti, nella portineria di Palazzo Palladini arriverà Rosa (l’attrice Daniela Ioia) come sostituta di Raffaele (che si assenterà per le ferie). Grazie a lei (e ai suoi commenti e flashback) rivivremo le storie più emozionanti e significative della stagione appena conclusa. Dopo questa “formula estiva”, la soap tornerà con le puntate della nuova stagione a partire da lunedì 26 agosto.

Volete approfondire il successo senza tempo e costante di “Un posto al sole”? Ecco qualche altro dato: nelle oltre 118 mila scene girate (per un totale di più di 175 mila minuti di trasmissione) sono stati celebrati 40 matrimoni e scambiati ben 5.525 baci. Molto meno romanticamente sono volati 850 schiaffi e non sono mancate nemmeno le morti, con la celebrazione di 28 funerali. Ancora: 55 sono stati i personaggi arrestati e 3.600 le armi che si sono viste in scena.

Con 20 attori principali, 78 bambini nel cast, 35 attori “guest” ricorrenti per ciascuna stagione e un totale di 123 mila comparse (e 32 animali, compresa Bricca, la cagnolina di Marina Tagliaferri), sono da record anche i numeri che riguardano la vita quotidiana sul set, con 3 milioni e 718 mila cestini e pasti serviti, 5 milioni e 362 mila caffè e quasi 500 mila litri di acqua bevuta.

Per non parlare degli “addetti ai lavori”: in 28 anni dietro alla macchina da presa si sono alternati 130 registi (otto dei quali attualmente in carica); alla produzione lavorano circa 200 persone (tra Fremantle e Rai Fiction); e della scrittura si occupano 36 tra autori, editor e dialoghisti. Chiudiamo con un aspetto per nulla secondario: la realizzazione di ogni puntata. Fino ad oggi sono state tenute 9.800 riunioni e scattate 627.250 foto di scena sia a Napoli (in esterni e negli interni del Centro di Produzione Rai), sia nelle tante località visitate nel corso degli anni, da Milano a Roma, da Palermo a Stromboli, Ischia, Capri e Procida, da Verona a Firenze e a Pisa, da Saint-Vincent (in Valle d’Aosta) per arrivare oltreoceano, a New York.