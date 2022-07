“Un posto al sole” festeggia le 6.000 puntate con la cagnolina Bricca

La soap taglia un altro grande traguardo e protagonista della serata sarà la cagnolina della Tagliaferri Tiziana Lupi







Venerdì 29 luglio andrà in onda la puntata numero 6.000 di "Un posto al sole". Per l’occasione la più longeva soap italiana si regalerà una protagonista d’eccezione: Bricca. Non è certo la prima volta che la cagnolina di Marina Tagliaferri arriva sul set. Da più di due anni, infatti, il cast si è arricchito di questa “attrice a quattro zampe”. Stavolta, però… la sentiremo parlare. «Abbiamo deciso di dare voce agli animali» anticipa la Tagliaferri. «Quante volte ci chiediamo a cosa pensino mentre ci guardano? Ora forse lo sapremo!».

Marina, come è entrata Bricca nella sua vita?

«L’ho avuta quattordici anni fa da una cara amica che non c’è più, Monica Scattini. Quando mi chiedono di che razza sia, rispondo che è una “p.r.b.”, cioè pura razza bastardina (ride)».

Il nome Bricca glielo ha dato lei?

«Sì. Era un nomignolo che avevano dato a me alcuni amici napoletani e io ho deciso di chiamare così anche lei. Tra l’altro, gli altri cani che ho avuto si chiamavano Briciolo e Brisole e con lei abbiamo continuato la tradizione del nome che comincia con Bri».

Com’è la vostra vita insieme?

«Siamo io e lei, abbiamo un rapporto tra femmine e io sono il suo unico punto di riferimento. I cani sono un po’ come figli che rimangono sempre bambini. Lei è tenera, coccolona e sembra davvero ancora cucciola: quando torniamo a casa va subito a cercare il suo giocattolo preferito».

L’estate, tra il caldo e gli abbandoni, non è un periodo facile per gli animali.

«Per il caldo, non dobbiamo mai dimenticare di lasciare acqua fresca nelle loro ciotole. Se dobbiamo lasciarli qualche minuto in auto, rinfreschiamo prima l’abitacolo con l’aria condizionata. Infine, ricordiamo di proteggere le zampe, che si scottano, e la profilassi contro le zanzare, visto che la Leishmaniosi purtroppo è sempre in agguato».

E per contrastare la piaga degli abbandoni?

«Bisognerebbe controllare di più il microchip obbligatorio: il tuo cane non ce l’ha? Allora paghi una super multa. Lo stesso per chi abbandona il cane microchippato e si giustifica dicendo che è scappato. Dopo la prima multa vedrai come starà attento a non far più “scappare” il cane…».

Anche la vita di chi vuole viaggiare con il proprio cane non è facilissima: trasporti, alberghi e spiagge non sempre consentono l’accesso agli animali.

«Quella del cane che non può andare in spiaggia perché entra in acqua mi fa tanto ridere se penso a tutti quelli che fanno la pipì in mare. Per gli alberghi, basta scegliere: non vuoi il mio cane? Hai perso un cliente. Sui mezzi di trasporto, mi sembra che piano piano qualcosa stia cambiando. Dobbiamo, però, anche dire ai proprietari che sono i primi a dover stare attenti».

In che senso?

«Viaggiare con un cane è come farlo con un bambino piccolo: bisogna fare molta attenzione e portare con sé ciò che serve, dai sacchetti per i bisogni alla carta assorbente per asciugare la pipì».

Una voce da bau!

La voce di Bricca nella puntata numero 6.000 di "Un posto al sole" appartiene a Nunzia Schiano, attrice napoletana alla sua prima esperienza di doppiaggio “a quattro zampe”. «Mi sono divertita molto e sono convinta che si divertiranno anche gli spettatori» dice. E racconta che tutto è partito da una foto: «Come prima cosa mi sono fatta mandare un’immagine della cagnolina per vedere le sue dimensioni. Se devi dare voce a un cane, devi sapere quanto è grande, perché la voce in qualche modo deve adeguarsi al corpo. Per fortuna Bricca è piccolina come me ed entrambe abbiamo l’aria simpatica e a volte un po’ buffa». Il secondo passo è stato vedere le immagini dei personaggi con cui Bricca aveva interagito nella puntata: «Anche queste sono state utili per capire l’intonazione che dovevo dare alla voce». Infine c’è stato l’incontro con la cagnolina: «Me l’ha portata Marina Tagliaferri durante una pausa in sala doppiaggio. Spero proprio che la mia voce le sia piaciuta!».