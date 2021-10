“Un posto al sole”, le anticipazioni: a cena si presenta qualcuno di troppo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 ottobre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Sperando di aiutarli a ritrovare l’intesa, Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) invitano Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) a cena in un romantico ristorante vicino al mare. Michele è entusiasta, Silvia no. Il marito non sa che Silvia dovrà disdire un appuntamento con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), il quale non prende bene il cambio di programma e organizza uno scherzetto all’amante. Mentre i quattro stanno per brindare alla serata, in sala spunta lui! Giancarlo si finge sorpreso: non si sarebbe mai aspettato di trovare Silvia in quel locale! La Graziani è sconvolta e chiede a Mariella di accompagnarla in bagno. La Altieri l’invita a stare calma: desterebbe sospetti in Michele, che per ora sembra non immaginare nulla. Ma Silvia è fuori di sé. È sicura di non avere detto a Giancarlo il nome del ristorante, quindi è chiaro che li ha seguiti. Inquieta, la Graziani torna al tavolo. Todisco li guarda da lontano con un falsissimo sorriso. Dove vuole arrivare?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 settembre all’1 ottobre)

Serena scopre che Filippo è sempre più in sintonia con Viviana, ma il colpo più umiliante lo riceve quando lui le dice che non se ne andrà di casa solo per amore di Irene. Marina, però, sferza Serena: deve reagire! Al contempo la Giordano deve gestire la crisi di Fabrizio come imprenditore e come uomo. Niko indaga su Mauro, il compagno di Adele: potrebbe essere lui l’aggressore di Susanna; Giulia intanto riceve una telefonata di Manlio che dice di sapere chi è il colpevole. Guido è geloso di Alberto e parla troppo.

Le anticipazioni dal 4 all’8 ottobre