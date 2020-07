“Un posto al sole”, le anticipazioni: a Palazzo è tempo di festa

18 Luglio 2020 | 10:20 di Gabriella Persiano

A Palazzo Palladini, Raffaele (Patrizio Rispo), Renato (Marzio Honorato) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) stanno allestendo una tavolata per un pranzo all’aperto. Come di consueto, le discussioni non mancano e il tono alto della voce arriva alle orecchie di Alberto (Maurizio Aiello). Palladini, che vorrebbe riposare, esce in cortile infastidito e inizia una discussione con i vicini. A stemperare gli animi ci pensa Clara (Imma Pirone), la quale esce per calmare Alberto. Così la dolce ragazza rimedia persino l’invito a pranzo insieme ai condomini. Nonostante l’iniziale riluttanza di Alberto, Clara riesce a convincerlo e si ritrovano a mangiare all’aperto. Nonostante l’astio di tutti nei confronti di Palladini, tutto sembra andare per il meglio, finché Alberto non sente Viola (Ilenia Lazzarin) parlare con Angela (Claudia Ruffo) delle indagini di Nicotera su Tregara (Lello Giulivo), il boss, padre di Clara, dal quale dipende il futuro di Palladini. E subito l’uomo si innervosisce...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 luglio)

Marina, di ritorno da un viaggio d’affari con Roberto, fa i conti con la gelosia di Fabrizio. Eugenio, deciso a smantellare il clan Tregara, viene coinvolto con Susanna in un agguato contro Avella. Guido e Mariella convocano tutti i testimoni in vista della cerimonia del loro matrimonio e del battesimo del piccolo Lorenzo. Anche perché Dolly sta tornando. Alberto è sottopressione per il suo legame con Tregara, al quale deve molto poiché il boss gli ha procurato dei lavori in passato. Serena e Leonardo sono finalmente insieme.

Le anticipazioni dal 20 al 24 luglio

● Filippo si sforza per dare un po’ di serenità alla piccola Irene, ma nel frattempo inizia ad avere problemi sul lavoro con il padre Roberto.

● Viola, sempre più in crisi con Eugenio, riceve una toccante dimostrazione d’amore da parte della sua famiglia nel giorno del suo compleanno.

● Marina, dispiaciuta per gli attriti sul lavoro tra Roberto e Filippo, tenta di fare un accordo con Ferri.

● Mariella, senza chiedere a Guido, invita la turbolenta Dolly, la sorella di Assunta, al matrimonio, ma...