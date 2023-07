“Un posto al sole”, le anticipazioni: Ada o Rossella? Nunzio, deciditi!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 luglio al 4 agosto su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Nunzio (Vladimir Randazzo), dopo una serata passata con Ada (Annalisa Pennino), si sta rivestendo, mentre la ragazza gli dice che si è trovata al Vulcano per caso e non immaginava di finire a letto con lui. L’infermiera, però, ribadisce di non essere pentita, anzi, si augura che la cosa si ripeta. Cammarota cerca di essere gentile, anche se, in cuor suo, non può non pensare a Rossella (Giorgia Gianetiempo). E, arrivato al Vulcano, racconta a Samuel (Samuele Cavallo) quanto successo con Ada. Piccirillo nota qualcosa di strano nell’amico e gli chiede se non stia ancora pensando a Chiara (Alessandra Masi). Nunzio nega e si guarda bene dal rivelare che non è a Chiara che pensa, bensì a Rossella. Quando quest’ultima viene a sapere da Ada quanto accaduto con Cammarota, rimane impassibile e, suo malgrado, si trova a dover accettare l’offerta dell’amica di andare a cena al Vulcano, alla quale si autoinvita anche Riccardo (Mauro Racanati). Una volta al locale, però, Crovi osserva reazione della fidanzata quando arriva Nunzio che interagisce con Ada…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 luglio)

Marina cerca di procurarsi un oggetto del piccolo Tommaso per poterne analizzare il dna e dimostrare che non è figlio di Ferri, ma Ida se ne accorge e informa Lara. Giulia coglie l’ostilità di Renato nei confronti suoi e di Luca: Poggi non sopporta che i due condividano l’appartamento. Antonio invita Manuel a passare una giornata a casa del nonno, ma l’amichetto decide di portare di nascosto la pistola per fargliela vedere, con grande pericolo. Samuel, in crisi per aver tradito Speranza con Micaela, cerca un amico per sfogarsi.

Le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto