“Un posto al sole”, le anticipazioni: addio, amatissima Teresa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 marzo su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Otello (Lucio Allocca), in visita a Napoli dai suoi cari, riceve una bruttissima notizia da Indica: la moglie Teresa (Carmen Scivittaro; l’attrice è scomparsa lo scorso agosto) ha avuto un infarto! Testa si sente male e viene portato al pronto soccorso dalla nipote Rossella (Giorgia Gianetiempo). Il suo malore è momentaneo, ma da Indica, dove si sono precipitati Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), arriva una notizia tremenda: Teresa non ce l’ha fatta! Silvia si aggira per la casa della madre presa da dolore e nostalgia, e trova una lettera di Teresa per Rossella. A Napoli, intanto, gli amici di Otello si stringono attorno all’uomo per trovare il modo migliore per dirgli la verità. Quando Otello finalmente sa, si lascia andare alla disperazione, ma quando parla con Rossella e la vede disperata, si fa forza per la nipote. Il giorno dell’omelia funebre, la giovane Graziani commuoverà tutti leggendo la lettera della nonna e indossando il ciondolo che le ha lasciato, quel gioiellino che da piccola adorava e che ora le ricorderà per sempre che la sua amata nonna non la lascerà mai.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 febbraio al 3 marzo)

Silvia, sempre più in difficoltà economiche, rifiuta ancora l’aiuto di Giancarlo, che si è dimostrato poco affidabile, e si rivolge a una persona su cui può davvero contare. Luca rivela a Michele che potrebbe avere il posto da primario; un incontro imprevisto potrebbe dissipare alcuni suoi dubbi. Di nuovo Cerruti deve confrontarsi con i contrastanti sentimenti verso Castrese. Manuela capisce che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Otello ha una brutta discussione con Teresa. Arriva la sentenza per Valsano.

Le anticipazioni dal 6 al 10 marzo