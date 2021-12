“Un posto al sole”, le anticipazioni: Alberto bussa di nuovo alla porta di Clara

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 dicembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Clara (Imma Pirone), dopo il confronto con Ornella (Marina Giulia Cavalli), si convince che i genitori di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) hanno ragione: la relazione tra lei e il giovane Giordano non può avere futuro. Si decide così a mettere la parola “fine” lasciando il ragazzo nello sconforto più totale. Di primo acchito, Patrizio pensa che il diretto responsabile della rottura sia Alberto (Maurizio Aiello) e dunque va a bussare alla sua porta. Palladini gli sbatte l’uscio in faccia, ma all’iniziale irritazione per essere stato aggredito segue in Alberto una certa gioia nell’apprendere che finalmente la sua ex ha mollato quel ragazzino. Illudendosi di poter riallacciare il rapporto sentimentale con la Curcio, dunque, Alberto va a trovarla al lavoro per chiederle di rimettersi con lui. La donna però non ci pensa proprio: tra loro due non ci potrà essere mai più un’altra storia. Palladini incassa il colpo, ma la speranza non muore. Patrizio, intanto, parlando con il padre Raffaele (Patrizio Rispo), scopre che Alberto non c’entra nulla con la drastica decisione di Clara, e capisce, invece, di essere stato pugnalato proprio dagli affetti più cari.

Michele non ha intenzione di accettare l’allettante proposta di lavoro a Milano: Rossella teme che la tale decisione sia a causa di Silvia. Falliti i tentativi di far innamorare Speranza di Samuel, Vittorio passa a un piano “alternativo”: diventare un fidanzato appiccicoso per far stufare la ragazza. Patrizio rivela ai genitori di voler andare a vivere con Clara, ma la notizia scatena Ornella… Nunzio decide di andare a lavorare ai Cantieri: papà Franco è molto perplesso. Riccardo invita Rossella a fare con lui una gita “romantica”.

