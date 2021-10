“Un posto al sole”, le anticipazioni: Alberto e Clara litigano, e Patrizio…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 ottobre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) discutono del ricevimento per il battesimo di Federico. Lei vorrebbe accettare la proposta di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e festeggiare al Belvedere del Palazzo Palladini. Lui non ne vuole sapere: sa che un ricevimento altrove costerebbe di più, ma è disposto a indebitarsi piuttosto che accettare qualcosa da quel viscido di Roberto! Quando la discussione degenera in litigio, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) interviene e non si trattiene dal rovesciare addosso a Palladini tutto il suo disprezzo. Clara, però, non apprezza l’aiuto di Patrizio e si arrabbia molto per l’intromissione. Spiazzato da questa reazione, Patrizio se ne va con la coda tra le gambe: possibile che Alberto rovini la bella storia nata tra lui e Clara? Clara, nel frattempo, trova la soluzione per accontentare tutti: festeggiare in Terrazza, così da risparmiare e non dover chiedere nulla a Ferri. Con grande discrezione, Clara fa la proposta a Giulia (Marina Tagliaferri) e lei la accoglie con entusiasmo. E intanto Patrizio riuscirà a farsi perdonare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 ottobre)

A causa dei problemi del pastificio, Fabrizio cade sempre più in basso. Marina, in cerca di conforto per la depressione del marito, si avvicina nuovamente a Ferri. Niko sta per scoprire il volto dell’aggressore di Susanna, ma corre un serio pericolo. Rossella fa il massimo per svolgere il suo lavoro in modo impeccabile, ma il dottor Crovi la mette a dura prova. Clara si trova ancora una volta a discutere con Alberto a causa del battesimo del piccolo Federico. Serena cerca di ricostruire il rapporto con Filippo, ma Viviana fa di nuovo capolino.

Le anticipazioni dall’11 al 15 ottobre