“Un posto al sole”, le anticipazioni: Alberto è costretto a tradire

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 12 marzo su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45







Barbara (Mariella Valentini) sta per compiere gli anni e decide di farsi un regalo particolare. Si fa prestare una villa in campagna da un’amica per trascorrere qualche giorno di relax. Non conta di andarci da sola, però, ma con Alberto (Maurizio Aiello). Palladini non è entusiasta, ma la sua datrice di lavoro non ammette un rifiuto. Alberto spiega che dovrà mentire spudoratamente a Clara (Imma Pirone), ma Barbara ribatte che per lui non sarà difficile raccontare una balla… A casa, dunque, Alberto inizia a parlare con Clara di una villa che vuole assolutamente poter vendere, e per questo trascorrerà qualche giorno col proprietario per convincerlo ad affidarsi all’agenzia di Barbara. Clara finge di essersi fatta imbambolare, ma lo segue per capire se i suoi sospetti sono fondati. E infatti lo vede salire in auto con la Filangieri e vede che si scambiano anche qualche effusione. Non ha più dubbi: Alberto la tradisce. Che farà adesso?

Il riassunto della scorsa settimana (al 1° al 5 marzo)

Franco recupera i soldi per estinguere il debito di Nunzio e toglierlo dai guai. Patrizio bacia Clara, ma subito dopo si sente confuso anche su ciò che prova per Rossella. Bice racconta a Guido e Mariella una versione molto diversa sull’esito della cena a casa di Bruno da quella data da Sasà. Rossella finisce la tesi e la consegna al professor Volpicelli, ma si scontra con una cocente delusione. Filippo tenta ancora una volta di mettere in guardia Roberto Ferri nei confronti di Lara. Jimmy riesce a fare parlare Niko e Susanna senza rancori.

Le anticipazioni dall’8 al 12 marzo