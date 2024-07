“Un posto al sole”, le anticipazioni: Alberto incontra suo figlio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 luglio su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Luca (Luigi Di Fiore) interrompe un litigio tra Alberto (Maurizio Aiello) e Micaela (Gina Amarante) e constata come la ragazza si stia divertendo a provocare Palladini, mentre lui appare sull’orlo di una crisi di nervi. De Santis invita Alberto a bere qualcosa in terrazza per calmarsi e, tra una chiacchiera e l’altra, Palladini elenca tutti i fallimenti della sua vita: ha perso i Cantieri, il palazzo, il rapporto con il figlio più grande e, adesso, pure quello con il piccolo Federico (Damiano Zangaro), che è andato a vivere in una località segreta con Clara (Imma Pirone) per seguire il programma di protezione testimoni. Una buona notizia, però, è in arrivo: Alberto viene chiamato da un funzionario del Servizio Centrale di Protezione che gli chiede se sarebbe disponibile a recarsi a Grosseto per incontrare il figlio. Palladini non se lo fa ripetere e passa delle bellissime ore a giocare con Federico, sotto lo sguardo compiaciuto di Clara. Quando, però, mamma e figlio vengono prelevati dal poliziotto per tornare nella località segreta, ha un’idea...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 luglio)

Mariella decide di non andare al debutto dello spettacolo di Claudia ma Guido è talmente concentrato sulla sua fiamma da non rendersi conto del malessere della moglie. Don Antoine aiuta Rosa a risolvere una questione spinosa ma, mentre Damiano sembra comprendere e accettare il ruolo del sacerdote, le parrocchiane saranno molto più critiche sul rapporto tra il don e Rosa. Samuel cerca consigli su come comportarsi con Micaela ma né Manuela né Serena riescono a tranquillizzarlo del tutto.

Le anticipazioni dal 22 al 26 luglio