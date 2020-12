“Un posto al sole”, le anticipazioni: Alberto prende una decisione terribile

11 Dicembre 2020 | 14:37 di Gabriella Persiano

Alberto (Maurizio Aiello) chiede a Barbara Filangieri (Mariella Valentini) di affidargli la vendita della casa di Marina Giordano (Nina Soldano). La Filangieri però è contraria. Sa che lui e la Giordano si detestano e che Alberto vorrebbe il mandato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e lei non se la sente di rischiare che l’affare sfumi. L’uomo ci rimane male, ma la sua pessima giornata non finisce qui. Controllando lo stipendio, infatti, nota che è molto più basso di quanto si aspettasse. Chiede spiegazioni e Barbara si mostra ancora più dura di prima: non può pretendere anche le provvigioni, perché lei ha già fatto molto per lui. E poi rivela tutto il suo risentimento: credeva che tra loro ci fosse un feeling particolare, ma lui l’ha rifiutata, e ora sarebbe meglio se le loro strade si separassero… Palladini torna a casa abbattuto. Vede Clara (Imma Pirone), sempre dolce e accondiscendente, e prende una decisione difficile ma necessaria. Torna da Barbara e inizia a sedurla. Riavrà così il lavoro, e la possibilità di umiliare Marina.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 dicembre)

Bice coinvolge Cotugno nel suo piano per far ingelosire Massaro. Vittorio suggerisce a Patrizio di non raccontare a Rossella della scappatella di Giordano con Ilaria. Marina rientra da Montecarlo senza avere trovato un acquirente per il super-yacht inizialmente costruito per Men’kov e Fabrizio pensa di vendere le sue quote dei Cantieri a Ferri. Alberto, costretto a dover gestire le avances di Barbara, fatica a mascherare il suo nervosismo con Clara. Niko, spinto da Giulia e Renato, fa il test tossicologico per provare che non ha preso droghe.

Le anticipazioni dal 14 al 18 dicembre

● Patrizio cerca un incontro chiarificatore con Rossella, arrabbiata dopo aver saputo che Giordano è stato con Ilaria.

● Niko rivede Susanna e si abbandona a una profonda riflessione sulla fine del loro rapporto.

● Ferri continua ad agire nell’ombra e si avvale anche dell’inaspettata complicità di una sua vecchia amica.

● Cotugno continua a struggersi d’amore per Bice.

● Guido indaga per trovare l’autore della lettera anonima spedita a Massaro che svelava la tresca tra Bice e Cotugno.