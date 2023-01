“Un posto al sole”, le anticipazioni: Alberto umilia ancora Clara

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 gennaio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Clara (Imma Pirone) sospetta di Alberto (Maurizio Aiello) e lo spia. Vuole capire se dice la verità sui gioielli che Lia (Giuliana Vigogna) rivendica come suoi poiché nascosti dalla sua famiglia nell’intercapedine dell’appartamento di Palladini. La cameriera di casa Ferri, però, mente sulla provenienza del tesoretto, mentre Alberto ne ha sempre negato l’esistenza. Con l’aiuto dell’amica Marika (Laura Pagliara), Clara riesce ad aprire la cassaforte di Alberto e trova lingotti d’oro e altri gioielli; ora, però, non sa come affrontare l’argomento con lui… Trova il coraggio di parlargli dopo averlo visto trattare Lia in malo modo al Caffè Vulcano. All’ennesima richiesta di Lia, infatti, Alberto mente spudoratamente e Clara rimane senza parole. Quando finalmente la Curcio gli dice di conoscere la verità, Alberto l’aggredisce e le intima di non immischiarsi nei suoi affari. Come sempre Clara se ne torna in un angolino. Ma Marika questa volta la sprona a non lasciarsi condizionare da un uomo che non è cambiato e resta il prepotente di sempre.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 gennaio)

Alice dice di essere stata aggredita da Nunzio. Viola si fa sempre più coinvolgere nella vita problematica di Damiano e di Rosa. Guido cerca di capire quale sia la situazione sentimentale di Michele, visto che Saviani si mostra così entusiasta di essere di nuovo a Napoli e in radio. Bianca si sente sempre più isolata dai compagni di classe a causa di Antonello. Con il suo pressing seduttivo Micaela mette a dura prova la fedeltà di Samuel. Clara è sempre più determinata a scoprire se Alberto si è impossessato dei gioielli reclamati da Lia.

Le anticipazioni dal 16 al 20 gennaio