“Un posto al sole”, le anticipazioni: Alice va all’attacco e Nunzio capitola

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 dicembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Alice (Fabiola Balestriere) tenta sempre di sedurre Nunzio (Vladimir Randazzo). La ragazza, che si è fatta assumere come cameriera al Caffè Vulcano, non perde occasione per intrufolarsi in cucina e “provocarlo”. Lui, di contro, cerca con gentilezza di farle capire che non è interessato e deve lavorare. Del resto, le cameriere non dovrebbero entrare in cucina, né assaggiare in modo voluttuoso le pietanze! Nunzio, oltretutto, ha ben altri pensieri. Tra pochi giorni Chiara (Alessandra Masi) tornerà a Napoli in permesso dalla struttura dove si sta disintossicando e lui non vede l’ora di riabbracciarla. Neanche il tempo di fantasticare un po’, però, che Nunzio riceve una telefonata dalla fidanzata e il suo volto s’incupisce. Chiara non arriverà: preferisce non vivere la festosa atmosfera natalizia per non pensare ai momenti felici passati con il padre. Deluso, Nunzio esce dalla cucina del Vulcano e incrocia lo sguardo di Alice: lei è così allegra e spensierata, così lontana dai problemi che incupiscono la sua vita… Cammarota rimane tanto colpito da non resistere più quando la ragazza si presenta alla sua porta e lo trova a torso nudo: qualche esitazione e infine Nunzio cede.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 dicembre)

Bianca cerca di proteggere Antonello dai bulli, ma non sa che il ragazzo ha una doppia personalità. Niko si appresta a dare a Manlio i soldi per portare avanti il piano criminale contro Valsano, ma qualcuno nota i suoi strani comportamenti e cerca di fermarlo. Bice chiede aiuto a Mariella per far rinsavire suo fratello Salvatore che, a suo parere, si è cacciato in una nuova storia d’amore senza senso. Alice, più caparbia che mai, cerca di sedurre Nunzio. Mariella si prepara a scontrarsi con le temibili sorelle Cirillo.

Le anticipazioni dal 12 al 16 dicembre