“Un posto al sole”, le anticipazioni: amicizia misteriosa

10 Gennaio 2020 | 14:43 di Gabriella Persiano

Giulia (Marina Tagliaferri) è sempre più coinvolta da Marcello, “amico” conosciuto sui social, e approfitta di ogni momento in cui è da sola per scrivergli. Pur non avendolo mai visto di persona, Giulia si sente in perfetta sintonia con quest’uomo così affascinante e misterioso. Si sono confessati i loro segreti più intimi e lei si sente come se lo conoscesse da sempre. Nonostante ciò, Giulia rimane spiazzata quando Marcello le propone di vedersi dal vivo: è pronto a incontrarla a Napoli a marzo! Lei è un po’ titubante, ma lui la convince che andrà tutto bene. Presa dall’entusiasmo, Giulia va al bed and breakfast di Serena (Miriam Candurro) per prenotargli una camera. Quando però gli scrive per comunicarglielo, Marcello sembra non essere più propenso a organizzare l’appuntamento. Le racconta infatti di non potersi più permettere il viaggio fino a Napoli per problemi economici. Tutta colpa di suo figlio, che gli ha fatto perdere molti soldi a causa di un investimento sbagliato. Giulia si impietosisce a tal punto da offrirsi di aiutarlo economicamente. Accetterà Marcello questo atto di grande generosità della sua amica virtuale?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 gennaio)

Filippo è costretto a confessare a Serena il tradimento con Viviana e la moglie lo lascia. Carla inizia a entrare in sintonia con Mia. Vittorio non vede l’ora che Alex riprenda a lavorare al Caffè Vulcano per poterla vedere più spesso. Raffaele cerca un modo per appianare le tensioni tra Otello e Renato, ma il loro attrito è destinato a crescere. Silvia chiede a Patrizio di lavorare al Vulcano, ma lui chiede un compenso molto alto. Franco è sempre più preoccupato per Bianca e ha uno scontro con la maestra della figlia.

Le anticipazioni dal 13 al 17 gennaio

● Angela capisce che i problemi di Bianca con la scuola si stanno aggravando.

● Niko scopre che Beatrice è tornata con Aldo e, nonostante le perplessità, le augura di trovare l’agognata felicità.

● Filippo cerca di riguadagnarsi la fiducia della moglie Serena aiutandola con un’emergenza al bed and breakfast.

● Otello litiga ancora con Renato.

● Marina accetta l’offerta di Fabrizio e compra le quote dei Cantieri messe in vendita da Valerio Viscardi. Anche se Alberto tenta in tutti i modi di instillarle dubbi.