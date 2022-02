“Un posto al sole”, le anticipazioni: amico mio, devo darti una brutta notizia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 febbraio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Rossella (Giorgia Gianetiempo), di turno al pronto soccorso, incontra l’ex compagno di scuola Corrado Martucci (Alessandro Orrei). Sono anni che non si vedono, ma lui ricorda benissimo la “secchiona” che gli passava tutti i compiti! Bei tempi! Ma che ci fa Corrado all’ospedale? Dice di avere forti dolori addominali e Rossella si prodiga per farlo visitare al più presto. La diagnosi è una doccia fredda: Corrado ha un tumore al pancreas molto aggressivo, non operabile. Suo malgrado, Rossella si prende il difficile compito di metterlo di fronte alla realtà, ma viene investita da una forte crisi esistenziale e professionale. Come si può accettare che un ragazzo così giovane e pieno di vita sia colpito da un male così impietoso? E lei è davvero adatta a fare il medico e affrontare spesso momenti come questo? Mentre i brutti pensieri le affollano la mente, ecco che arriva Riccardo (Mauro Racanati) dalla stazione. Non ha buone notizie riguardo alla separazione dalla moglie, ma i problemi di Rossella prevalgono. Riccardo saprà darle il conforto necessario e farà venire alla ragazza un’idea che potrebbe risollevare il morale di Corrado.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 gennaio al 4 febbraio)

Chiara è in grande difficoltà con la radio: la disperazione la fa riavvicinare alla droga, e Nunzio capisce che c’è un problema… Marina ha un sofferto confronto con Fabrizio: dentro di sé sente qualcosa che la riporta verso Roberto. Rossella, dopo un nuovo momento di tensione con la madre per via di Giancarlo, confida a Ornella le sue paure legate a Riccardo. Giulia inizia a intuire che c’è qualcosa dietro la permanenza di Katia a Napoli. Cerruti deve decidere se incontrare dal vivo la persona con cui sta chattando e si fa consigliare da Bice e Mariella.

Le anticipazioni dal 7 all’11 febbraio