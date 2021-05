“Un posto al sole”, le anticipazioni: Angela e Bianca sono in pericolo?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 maggio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Biagio Starace (Rosario D’Angelo) vuole la ricompensa promessa da Pietro Abbate (Simon Grechi): per lui ha ucciso Ernesto, potenziale testimone della verità sui sabotaggi ai Cantieri, ma adesso non vuole aver più niente a che fare con questa storia. Abbate indugia: potrebbe aver ancora bisogno, la questione non è chiusa… È nervoso, infatti, per la contromossa di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli): vendere i terreni dove sorgono i Cantieri per riaprire l’attività in Albania. Starace si innervosisce e gli mette le mani addosso. Nella colluttazione, Pietro va a sbattere contro una lampada che si rompe e fa saltare fuori una “cimice” che qualcuno gli ha piazzato in casa per spiarlo. Sbigottito, Abbate fa due più due e capisce che non può essere stato che Franco (Peppe Zarbo), dipendente di Ferri, a mettere quelle microspie. Insieme a Biagio, dunque, prepara un contrattacco. Franco, intanto, continua ad ascoltare le intercettazioni. A un certo punto, però, gli si gela il sangue: la microspia ora è addosso a Starace, e l’uomo sta parlando per strada con Angela (Claudia Ruffo) e Bianca (Sofia Piccirillo).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 maggio)

Guido scopre che a Bruno non importa più nulla di Sasà e non sa come dirglielo. Samuel cerca in tutti i modi di conquistare Speranza, mentre Vittorio fa di tutto per resistere al fascino della ragazza. Per sanare la situazione critica ai Cantieri, Ferri prende una decisione che ricade sugli operai. Al rientro dalla vacanza con Michele, Silvia confida a Guido le sue preoccupazioni per l’umore di Saviani. Franco indaga ancora sui sabotaggi ai Cantieri. Michele riceve una risposta negativa per un lavoro e si abbatte ancora di più.

Le anticipazioni dal 10 al 14 maggio