“Un posto al sole”, le anticipazioni: Antonello nasconde un segreto terribile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 dicembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Antonello (Gennaro Filippone) trova il coraggio di tornare a scuola dopo la delusione della festa di compleanno finita deserta. Testa bassa e sguardo triste, è accolto dalle battutine dei compagni che insistono a chiamarlo “lo strambo” comportandosi da bulli. Solo Bianca (Sofia Piccirillo) lo accoglie con un grande sorriso e lo invita a passare a casa Boschi il giorno dell’Immacolata. Nel giorno di festa, dunque, Bianca trascorre una mattinata quasi perfetta con lui. L’intesa è tale che i due si confessano i reciproci sentimenti e si ritrovano occhi negli occhi in procinto di scambiarsi un tenero bacio… La magia è interrotta da una telefonata di Gaia (Sofia Prisco) che non si trattiene dal chiedere come faccia Bianca a passare tanto tempo con quello “sfigato” di Antonello. La frase non sfugge al ragazzino, che decide di tornare a casa. Ora, però, vediamo Antonello fare una cosa inquietante: cambia la scheda al suo telefonino e contatta Gaia per proporle una nuova e pericolosa challenge! Nessuno può immaginare che dietro alle “sfide” lanciate dal web ci sia proprio lui, così timido e riservato. E Bianca, ignara di tutto, si appresta a denunciare ogni cosa insieme a genitori e compagni.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 novembre al 2 dicembre)

Bianca è delusa dall’esito della festa per Antonello. Tra Speranza e le Cirillo esplode la tensione, nonostante Samuel tenti di abbassare i toni. Marina fatica a superare la violenza subita e Roberto sta per scoprire quel che le ha fatto Fabrizio. Alice è sempre più interessata a Nunzio. Clara convince Alberto ad andare a pranzo al Vulcano con Marika: un incidente rischia di creare un grosso guaio. Raffaele apre gli occhi a Viola sul perché Rosa abbia un atteggiamento così ostile nei suoi confronti. Niko accetta il piano di Manlio per uccidere Valsano.

Le anticipazioni dal 5 al 9 dicembre