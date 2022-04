“Un posto al sole”, le anticipazioni: attenta Ornella, non trascurare Raffaele

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Alla fine dell’abbondante pranzo di Pasquetta, Renato (Marzio Honorato) convince Raffaele (Patrizio Rispo) a seguirlo al Caffè Vulcano per la festicciola di chiusura del corso per sommelier. Raffaele va, anche se non è dell’umore adatto, visto che ha passato le feste senza i figli. Viola (Ilenia Lazzarin), rimasta a casa con Ornella (Marina Giulia Cavalli), rimprovera alla madre di non aver seguito il marito: non deve dare la sua presenza per scontata, potrebbe pentirsene. La Bruni riflette su queste parole e pensa a una sorpresa che potrebbe riavvicinarla a Raffaele: comprare i biglietti per un’opera al teatro San Carlo. Quando il marito rientra, lei si sveglia di soprassalto, confusa su quante ore abbia dormito sul divano aspettandolo, e non si accorge che Raffaele è turbato. Al locale, infatti, Elvira (Giusi Cataldo), dopo aver ringraziato tutti, ha approfittato di un momento in cui era da sola con lui per baciarlo con passione. Raffaele ha rifiutato l’avance, ma non riesce a smettere di pensarci.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 aprile)

Riccardo è costretto a rivedere il fratello arrivato a Napoli da Bolzano. Bianca si prepara alla nuova sfida lanciata via web: rubare il cellulare a Viola. Con difficoltà Nunzio cerca di aiutare Chiara a non fare uso di cocaina; intanto Lara tenta nuovamente di spingere la ragazza a parlare dell’incidente mortale del padre. Fabrizio non sa che Marina si sta interrogando seriamente sul loro rapporto, e le organizza una romantica sorpresa. Micaela, tornata da Berlino, fa a Niko una richiesta particolare per Pasqua che riguarda Jimmy.

Le anticipazioni dal 18 al 22 aprile