“Un posto al sole”, le anticipazioni: attenti a quel bicchiere di troppo…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 febbraio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Renato (Marzio Honorato) e Raffaele (Patrizio Rispo) iniziano il loro corso per sommelier al Caffè Vulcano. Se il primo è puntuale alla lezione di Elvira (Giusi Cataldo), la madre di Samuel (Samuele Cavallo), Raffaele arriva invece trafelato e in ritardo, così i due cognati iniziano a beccarsi. Poggi rimprovera la scarsa puntualità dell’altro; Giordano fa notare che lui lavora, a differenza di qualche pensionato nullafacente… I presupposti per una serata “pimpante” ci sono tutti, anche grazie alle avance di Giuditta (Patrizia Salerno) verso Renato. La donna gli sta quasi addosso, e dice che nel vino del suo calice sente qualcosa di floreale, ma anche di molto aspro e maschio. Renato si dice perplesso, ma Giuditta lo interrompe e, facendosi più allusiva, chiarisce che si riferiva al suo di profumo… Poggi si sente a disagio e lo sarà ancora di più quando la donna, a fine lezione, insisterà perché rimanga con lei a bere ancora, così Renato cercherà l’appoggio di Raffaele che, come sempre, non lo lascerà solo e uscirà lui pure stremato dalla serata con Giuditta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 febbraio)

Al pronto soccorso Rossella incontra un vecchio amico: scoprirlo ammalato in modo irrimediabile la sconvolge; in più, Riccardo non le porta buone notizie sulla separazione. Arrabbiato per il “losco” rapporto tra Chiara e Ludovico, Nunzio rompe con lei, che nel frattempo deve trattare con Roberto per il controllo della radio. Alberto aiuterà economicamente Clara dopo la perdita del lavoro. A un evento Marina si ritrova con Roberto e Lara; tra le due donne c’è alta tensione; tra la Giordano e Ferri, invece, sembra rinascere l’attrazione.

Le anticipazioni dal 14 al 18 febbraio