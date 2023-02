“Un posto al sole”, le anticipazioni: bentornata Silvana!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Ottenuta da Alberto (Maurizio Aiello) la parte di gioielli che voleva, Lia (Giuliana Vigogna) lascia Napoli e quindi Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) si ritrovano nel caos per la mancanza di una cameriera. La tensione in casa è forte: i due coniugi litigano quando la Giordano sorprende Ferri mentre di nascosto manda un “vocale”. Roberto non vuole che Marina sappia a chi ha mandato il messaggio e riesce a farsi perdonare preparando la cena da solo e accettando l’idea di Marina di ricontattare la cara Silvana (Anna D’Agostino), l’ex governante andata via a causa di Lara (Chiara Conti). La Martinelli, infatti, aveva fatto in modo che la domestica passasse per ladra e Silvana, offesa per non essere stata creduta, aveva lasciato il lavoro. Quando viene richiamata, però, accetta di tornare, visibilmente emozionata. Quando poi cerca di ribadire la sua estraneità al “fattaccio”, Ferri la interrompe dicendole che è inutile rivangare il passato. Quel che è stato è stato: lui e Marina sono felici che lei sia tornata e le daranno piena fiducia!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 gennaio al 3 febbraio)

Niko decide di costituirsi parte civile nel processo per la morte di Susanna. Scoperte le bugie di Lia, Diego si chiede se ancora prova sentimenti per la ragazza. Alice è spinta dalla madre Elena a decidere, suo malgrado, di ritornare a Londra. Cerruti riceve un insolito invito da parte di Bufalotto. Nunzio, desideroso di rivedere Chiara, riceve una visita inaspettata. Mariella deve destreggiarsi tra Bice (che vuole coinvolgerla in una crociera dove andrebbero da sole), Salvatore (che si sente solo), e Castrese (con le sue tante domande).

Le anticipazioni dal 6 al 10 febbraio