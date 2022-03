“Un posto al sole”, le anticipazioni: Bianca ne combina una davvero grossa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 marzo all’1 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Franco (Peppe Zarbo), ignaro del fatto che Bianca (Sofia Piccirillo) si sia impelagata in una pericolosa challenge (una sorta di prova di coraggio, ndr) su un social network, entra in camera della figlia per proporle di saltare la scuola per un paio di giorni e andar via con lui. Bianca si finge tranquilla (invece è agitatissima: papà non deve vedere il cellulare!), ma boccia l’iniziativa: ha troppo da fare con la scuola! Franco rimane spiazzato e chiede a Giulia (Marina Tagliaferri) di parlare con la nipote. Bianca, intanto, riceve un nuovo “compito” per la challenge: entro 24 ore deve fare una grande scritta sul muro della scuola (dove nel frattempo ha iniziato a lavorare Viola, Ilenia Lazzarin). La piccola Boschi, dunque, ruba una bomboletta spray dalla guardiola di Raffaele (Patrizio Rispo) e si prepara all’azione. Alla fine delle lezioni, dopo che tutti se ne sono andati, non va a studiare dall’amica Gaia (Sofia de Prisco) come aveva detto, ma si appresta a scrivere a lettere giganti “La scuola è una…”. Da una finestra, però, viene richiamata da un’insegnante che, cercando di fermarla, cade per le scale. Per paura di essere riconosciuta, Bianca scappa senza soccorrerla: è davvero terrorizzata!

Nunzio propone a Samuel di condividere l’affitto del seminterrato: dopo qualche dubbio, la proposta è accettata. Micaela è sempre più decisa a portare Jimmy a Berlino, mentre Niko è impegnato ad arginare le provocazioni di Manuela. Viola interviene per mediare tra Raffaele e Ornella, ma i due sembrano su posizioni inconciliabili. Chiara, resa vulnerabile dalle proprie debolezze e dalle tensioni con Nunzio, è sempre più l’ignaro bersaglio delle trame di Lara e Ferri. Fabrizio si prepara ad affrontare l’udienza del processo a suo carico.

