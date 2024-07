“Un posto al sole”, le anticipazioni: c’è crisi tra Guido e Mariella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Guido (Germano Bellavia) va al mare a trovare Mariella (Antonella Prisco) e Lollo (Vincenzo Lovriso), ma si ritrova in mezzo a una lite tra Bice (Lara Sansone) e Massaro (Francesco Procopio) durante la quale viene accidentalmente colpito alla testa. Infastidito per la situazione che si è creata, saluta la moglie e il figlio e annuncia che rimarrà molto poco. Mariella rimane male ma incassa. Tornato a Napoli, Del Bue viene a sapere per caso che Claudia (Giada Desideri) sta preparando le valigie per partire. L’uomo si presenta a casa dell’amica e chiede spiegazioni. La Costa si giustifica dicendo che la sua carriera di attrice non può decollare a Napoli, deve andare a Roma. Guido, quasi rassegnato, la invita a un’ultima cena al Caffè Vulcano e, quando la riaccompagna a casa, complice il troppo vino bevuto, i due finiscono a letto insieme. Il giorno dopo Claudia parte, comunque, e Del Bue si ritrova a casa in preda ai sensi di colpa davanti a un disegno di Lollo che rappresenta la sua bella famiglia…Quando rientra Mariella, però, lui non ha dubbi: niente tra loro sarà più come prima e Mariella, intuisce che qualcosa non va.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 luglio)

Mariella non riesce più a reggere la pesante situazione che si è creata in casa con Guido e parte in vacanza con Bice. Ferri, con Marina al suo fianco, è pronto a formalizzare l’offerta a Chiara Petrone per acquisire la radio, mentre Michele e Filippo sono preoccupati per il loro futuro lavorativo. Manuel cerca in tutti i modi di convincere la madre Rosa ad accettare l’invito di Marika e a partire per una breve vacanza al mare. Rossella, nonostante cerchi di convincersi di aver superato il sentimento che prova per Nunzio.

Le anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto