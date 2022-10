“Un posto al sole”, le anticipazioni: c’è un fantasma a Palazzo Palladini

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 ottobre al 4 novembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Halloween si avvicina e i bambini di Palazzo Palladini si preparano alla notte più paurosa dell’anno. Camillo (Lorenzo De Angelis), un amichetto di Irene (Greta Putaturo) per il quale lei ha un debole, vuole sapere tutto sul fantasma che, secondo Bianca (Sofia Piccirillo), Jimmy (Gennaro De Simone) e Irene, si aggira nello scantinato. Il ragazzino è così curioso da coinvolgere perfino Alberto (Maurizio Aiello) e lui racconta che da piccolo, proprio in quel palazzo, ha dato la caccia a un fantasma! Di più, però, non può raccontare: dopo tanti anni, la faccenda gli mette ancora i brividi! Suggestionato dal racconto, il gruppetto organizza una spedizione “acchiappafantasmi” per la sera di Halloween, naturalmente di nascosto dai genitori. Col cagnolino Bricca al seguito, i ragazzini iniziano dunque a visitare gli angoli più nascosti del palazzo in cerca dello spettro, mentre un temporale rende l’atmosfera ancora più cupa. E così, quando vedono una strana sagoma (è Raffaele, Patrizio Rispo, con la mantellina da pioggia…), si prendono uno spavento che non dimenticheranno facilmente!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 ottobre)

Ferri non si dà pace per la sparizione di Marina e intuisce che non s’è allontanata di sua spontanea volontà. Lasciata Chiara al centro di disintossicazione, Nunzio torna a Napoli e cerca conforto in Rossella; lei lo sostiene, ma così irrita Riccardo. Damiano sorprende Viola restituendo il sorriso ad Antonio. Lia cerca di tornare nel seminterrato. Cerruti vuole capire che aspetto abbia un nuovo spasimante conosciuto su una chat. Le gemelle Cirillo litigano a causa di Niko e finiscono per rovinare la festa per il primo compleanno di Elisabetta.

Le anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre