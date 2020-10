“Un posto al sole”, le anticipazioni: che cosa è successo a Silvia?

30 Ottobre 2020 | 14:41 di Gabriella Persiano

Lungo la strada per Indica, dove vanno per vedere Teresa (Carmen Scivittaro), Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) hanno un guasto all’automobile. Fermi sul ciglio di una strada poco trafficata in piena notte, fermano una macchina per chiedere aiuto. Purtroppo incontrano due tizi poco raccomandabili, che, dopo averli aiutati, iniziano a fare i prepotenti. Fingono di offendersi a ogni frase di Michele e gli impediscono di rientrare in auto, Silvia urla loro di finirla e di lasciarli andare. I due delinquenti reagiscono e colpiscono Michele fino a tramortirlo. Quando l’uomo si risveglia, si accorge che Silvia è scomparsa! In preda alla disperazione inizia a cercarla e la trova accovacciata in una piazzola di sosta. Alla Polizia, Silvia e Michele raccontano che lei è stata trascinata a forza nell’auto dei malviventi. La donna aggiunge poi di essere stata picchiata, ma di essere riuscita a fuggire evitando cose ben peggiori. Silvia, però, sembra spenta, scostante verso il marito, e così sarà anche nei giorni successivi, tanto che Michele teme che lei non abbia raccontato tutto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 ottobre)

Angela prende a cuore la situazione sentimentale di Clara e le consiglia di lasciare l’appartamento di Alberto per un po’. Bice continua a manovrare per conquistare Michele, ma non ha fatto i conti con Silvia. Niko trascura il lavoro e si avvicina sempre più a Leonardo, che però non sembra avere buona influenza su di lui. Rossella patisce sempre di più la superficialità di Ilaria e ne nasce una discussione. Di ritorno dal viaggio in Sardegna con Fabrizio, Marina fa i conti con un’inaspettata scoperta. Giulia riceve una notizia attesa da tempo.

Le anticipazioni dal 2 al 6 novembre

● Roberto porta avanti con Lara il piano contro Marina e Fabrizio, inconsapevoli dei guai che stanno per arrivare.

● Alberto accetta un lavoro da una storica amica della famiglia Palladini.

● Bice prosegue nella vendetta contro Guido, sfruttando un ignaro Cotugno.

● Serena si decide a confessare i propri sentimenti a Filippo, ma c’è un imprevisto.

● Alex, in assenza di Silvia, prende le redini del Caffè Vulcano e si scontra con Patrizio.

● Renato, preoccupato perché Niko vuole lasciare lo studio, chiede aiuto a Franco.