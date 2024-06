“Un posto al sole”, le anticipazioni: che cosa sta succedendo a Clara?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 giugno su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Damiano (Luigi Miele) va a trovare Rosa (Daniela Ioia) e le chiede dei preparativi per la partenza di Clara (Imma Pirone) e Eduardo (Fiorenzo Madonna) per la località segreta dove dovrebbero essere al sicuro dalla Camorra. L’ex moglie gli chiede di svelarle qualcosa sulla meta dove andranno gli sposini con Federico e la bimba che deve nascere: sarà un bel posto? Il poliziotto non lo sa, perché per prudenza non han detto nulla neanche a lui. Damiano, intanto, chiede se può salutare Clara. Scopre, però, che la donna è andata a salutare Giulia (Marina Tagliaferri) al Centro d’Ascolto e si mette in allarme. Clara sta camminando per le vie del quartiere quando uno scooter sopraggiunge di volata alle sue spalle. Lei si gira allarmata, mentre l’uomo in sella estrae la pistola. In quel momento arriva Damiano: due spari in rapida successione rimbombano nell’aria e lo scooter si allontana a gran velocità…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 giugno)

Alberto è deciso a compiere un gesto estremo. Ornella è ormai consapevole della malattia di Luca; cerca di sorvegliarlo a distanza, ma il suo comportamento rischia di non passare inosservato. Manuela è sempre più lanciata nell’impresa del parco archeologico, forte dell’appoggio economico di Costabile e convinta che sia la soluzione a tutti i suoi problemi, ma qualcosa potrebbe andare storto. Nunzio pensa a dare una chance a Diana, dimessa dall’ospedale. Niko prova a riparlare con Jimmy della vacanza che vuole fare con Valeria.

Le anticipazioni dal 24 al 28 giugno