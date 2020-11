“Un posto al sole”, le anticipazioni: che cosa succede tra Rossella e Patrizio?

13 Novembre 2020 | 15:59 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Gli ex fidanzati Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si ritrovano a fare ancora l’amore. Mentre lei si riveste imbarazzata, lui la guarda confuso: è stato solo un “corto circuito” o ci sono ancora sentimenti che hanno tentato (invano…) di tenere sopiti? Queste e altre confidenze sono quelle che Rossella e Patrizio fanno ai loro amici. La Graziani si confida con Vittorio (Amato D’Auria), “costretta” dal fatto che l’amico ha trovato un indumento femminile nell’appartamento che divide con Patrizio. Giordano, invece, si apre con Alex (Maria Maurigi): lui desiderava quell’incontro da tanto, eppure non si sente pienamente felice… Forse, gli dice Alex, ha solo paura di soffrire di nuovo? Dopo essersi chiarito le idee, Patrizio decide di provare a ricucire il rapporto con la ex e la raggiunge all’università. Quando le dice quel che sente, però, rimane deluso, Rossella non è convinta che possano rimettersi insieme. Da lontano Ilaria (Greta Berti) assiste al battibecco: l’amica della Graziani approfitterà subito della debolezza di Giordano per farsi avanti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 novembre)

Giulia aiuta una famiglia rom a trovare casa, ma viene aggredita dai condomini. Serena è pronta a partire per raggiungere Filippo; uno strano inconveniente che rischia di fermarla le fa aprire gli occhi su Riccardo. Marina s’interroga sul legame tra Lara e Roberto. Alberto affronta con entusiasmo il primo giorno di lavoro nell’agenzia della Filangieri. Beatrice procura a Niko un colloquio allo studio Leone. Dopo l’aggressione Michele non riesce più a comunicare con Silvia. Bice vuole vendicarsi di Guido, ma per ora ne fa le spese solo Mariella.

Le anticipazioni dal 16 al 20 novembre

● Michele non riesce a ritrovare la serenità con Silvia, mentre lei riflette sul loro rapporto di coppia.

● Giulia decide di fare qualcosa per sensibilizzare gli abitanti del quartiere che han respinto la famiglia rom.

● Susanna si sente sempre più in colpa per le scelte lavorative di Niko, del quale percepisce il malessere da quando è entrato nello studio di Leone.

● Marina, in crisi di liquidità a causa delle manovre di Roberto, deve fronteggiare la protesta degli operai.

● Cotugno rischia di non partire per Ischia con Bice per colpa di Cinzia.