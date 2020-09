“Un posto al sole”, le anticipazioni: che momento particolare

25 Settembre 2020 | 15:18 di Gabriella Persiano

Dopo che il matrimonio con Susanna (Agnese Lorenzini) è andato a monte, Niko (Luca Turco) affronta un altro duro momento. In attesa dell’esito dell’esame per diventare magistrato, la ex torna a lavorare allo studio con lui e Ugo (Raffaele Imparato). L’imbarazzo è evidente. Susanna cerca di incrociare lo sguardo di Niko; lui si sforza di essere freddo e le consegna un sacchetto dove ha raccolto tutte le cose che aveva lasciato nel loro appartamento. Susanna è ferita e non riesce a stare zitta. Ciò che è successo è colpa sua e del tradimento con Nicotera (Paolo Romano), ma Niko deve sapere che lei è dispiaciuta davvero per la rottura. Niko non mostra emozioni, ma Susanna non sa che finge e che la sera prima, mentre radunava in casa i ricordi di lei, aveva le lacrime agli occhi. Per distrarsi, la sera stessa, Niko va in un locale e fa un incontro particolare: la barista Claudia (Mariacarla Casillo) non gli toglie gli occhi di dosso e lui si sente tentato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 settembre)

Cinzia trova in Cotugno un potenziale pollo da spennare, ma il vigile spilorcio non si fa abbindolare facilmente. Giulia, turbata dalla telefonata di Marcello, si decide a denunciare il truffatore. Dopo un teso confronto con Lara, Marina è combattuta fra il desiderio di portare avanti la commessa del magnate russo e i timori per il rischio. Diego, d’accordo con Michele, raccoglie le testimonianze dei rider in giro per la città. Leonardo tenta di riavvicinarsi a Serena, ma lei è molto presa dalle vicende legate alla difficile separazione da Filippo.

Le anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre

● Serena, dopo aver detto a Leonardo di essere incinta, vive un momento di grande sconforto.

● Marina accetta la proposta di matrimonio di Fabrizio e si chiede come la prenderà Roberto.

● Patrizio registra la puntata per la nuova trasmissione di cucina di Max Peluso, ma quest’ultimo lo mette in difficoltà e il ragazzo perde la sfida.

● Giulia va a informarsi sulle indagini a carico di Marco Modica. Frustrata per non aver ricevuto le notizie che si aspettava, decide di prendere un’iniziativa personale potenzialmente pericolosa.