“Un posto al sole”, le anticipazioni: che notte per Rosa e Damiano!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 aprile su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50







Dopo aver parlato con Giulia (Marina Tagliaferri), Rosa (Daniela Iola) riflette sul fatto che s’è rassegnata a una routine da mamma single, quando invece è ancora giovane e bella, e potrebbe rifarsi una vita. Spinta dai consigli della Poggi, va al Caffè Vulcano per svagarsi e incontra Damiano (Luigi Miele). Il suo ex è al bancone, con una birra in mano: pensa al recente incontro con Viola (Ilenia Lazzarin), dove ha saputo che lei e il piccolo Antonio sono tornati a casa di Eugenio (Paolo Romano). Insomma, non è proprio la serata giusta per fare discussioni, dice il poliziotto. Rosa, però, non ha questa intenzione. Rispolverando un’intimità che sembrava perduta, beve un sorso dalla sua bottiglia. I due si lasciano andare fino al punto di ritrovarsi a casa di lei e andare a letto insieme. Il giorno dopo, il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) trova il padre che dorme sul divano e gioisce. Al risveglio, invece, Damiano è confuso e pentito per quel che è successo. A Palazzo Palladini, intanto, Rosa si confida con Giulia, senza tradire una speranzosa felicità. Non sa che Damiano non ha affatto la stessa sensazione…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 aprile)

Rossella è convinta che le stroncature del Vulcano siano state scritte da qualcuno che vuol danneggiarlo. Il sospettato è Alberto, ma Silvia lo difende: del resto, pare costretta a entrare in società con lui per salvare il Caffè. Lara accorcia le distanze con Roberto, ma lui prova a riavvicinarsi a Marina: non capisce che la crepa tra loro è già profonda. Samuel è confuso: non sa se è più attirato dalla vita di coppia con Speranza (serena, ma anche un po’ noiosa) o dalle proposte folli di Micaela. Renato chiede aiuto a Rosa per riordinare casa.

Le anticipazioni dal 10 al 14 aprile