“Un posto al sole”, le anticipazioni: che pranzo da incubo per Jimmy!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 giugno su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45







Cristina (Camilla Cossu) invita Jimmy (Gennaro De Simone) a pranzo a casa Ferri. L’aria preoccupata del ragazzino non sfugge a mamma Micaela (Gina Amarante): non dovrebbe fare salti di gioia? Il piccolo spiega che la sola idea di essere a tavola con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) lo terrorizza! La mamma, allora, gli suggerisce un trucchetto infallibile: quando si è davanti a persone che mettono in soggezione, basta immaginarle in situazioni imbarazzanti! A tavola con Cristina Jimmy non tocca cibo, incalzato dalle domande di Roberto. Lara (Chiara Conti) si accorge di quanto è irritante l’imprenditore, ma non riesce a placarlo, mentre la cameriera Silvana (Anna D’Agostino) e la bambina chiedono al piccolo se per caso la cena non è di suo gradimento… Per Jimmy è il momento del trucchetto: immagina Ferri vestito da clown! Per qualche minuto l’escamotage funziona, ma poi Roberto sorride e agli occhi di Jimmy il suo ghigno lo trasforma in Pennywise, il crudele clown protagonista del romanzo horror It di Stephen King, ed è subito terrore!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 10 giugno)

Raffaele, ancora minacciato dai camorristi, si confida con Elvira, ma la donna, suo malgrado, gli dà il consiglio sbagliato. Michele torna alla conduzione del suo programma radiofonico. Stefano insiste di nuovo con Riccardo per ottenere la vendita della proprietà di famiglia, ma il rifiuto del fratello scatena in lui un eccesso di nervosismo che coinvolge qualcuno del tutto incolpevole. Salvatore è deciso a dare a Bruno una seconda possibilità, ma Mariella è altrettanto determinata ad impedirglielo.

Le anticipazioni dal 13 al 17 giugno

Attenzione: giovedì 16 la soap non va in onda.