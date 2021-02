“Un posto al sole”, le anticipazioni: che proposta allettante per Diego

05 Febbraio 2021 | 12:42 di Gabriella Persiano

Ornella (Marina Giulia Cavalli) nota che Diego (Francesco Vitiello) è molto preso dal lavoro al Vulcano: spulcia curricula per trovare camerieri, ma non è cosa semplice. Così si chiede se il ragazzo sia davvero felice di fare solo il dipendente di Silvia (Luisa Amatucci) e gli domanda se ha rinunciato a mettersi in proprio. Che fine ha fatto l’idea di rilevare lo spazio di Don Giuseppe, l’artigiano dei presepi, e aprirci un locale? Diego ammette che ha dovuto rinunciarci, non ha soldi da investire. Ornella è colpita e si decide a fare un discorsetto a Raffaele (Patrizio Rispo): non dovrebbe essere compito dei genitori aiutare i figli a realizzare un sogno? Perché non fare un prestito a Diego per permettergli di aprire il bar? La proposta ha un effetto. Raffaele, infatti, propone al figlio di accettare dei soldi per aprire la sua attività o di considerare un’altra opzione: diventare socio di Don Giuseppe e magari coinvolgerlo come socio onorario, visto che Raffaele è così appassionato di presepi. Sarebbe un’occasione per fare qualcosa insieme! Diego rimane spiazzato, ma pensa che l’idea forse non è così assurda.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 5 febbraio)

Samuel affitta l’appartamento di Alberto, mandando Patrizio su tutte le furie. Giulia intuisce che il fratello di Thea è l’uomo che Silvia ha identificato come aggressore, ma Niko la invita a non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato con iniziative personali. Angela si stupisce del ritorno di Nunzio e Franco decide di vederci chiaro. Silvia riceve una proposta che rischia di complicare ulteriormente il legame col marito, con cui vive di nuovo un momento di tensione. Roberto è indispettito dall’eccessiva intraprendenza lavorativa di Lara.

Le anticipazioni dall’8 al 12 febbraio

● Nunzio, tornato a Napoli senza spiegare il motivo a Franco, cerca denaro per tirarsi fuori da un grosso guaio.

● Silvia, delusa dall’operato della polizia e dalla mancanza di sostegno di Michele, prende una decisione inattesa: accetta di farsi intervistare da Chiara Petrone.

● Cerruti tenta in tutti i modi di far pace con Sarti.

● Serena cerca di convincere Clara a partecipare all’evento mondano per celebrare il Circolo, ma alla fine Alberto si fa accompagnare da Barbara.