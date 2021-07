“Un posto al sole”, le anticipazioni: che succede, Filippo?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 luglio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Serena (Miriam Candurro) attende impaziente che Filippo (Michelangelo Tommaso) si risvegli dopo l’intervento alla testa. Non può neanche immaginare la brutta sorpresa che sta per avere… Il marito non la riconosce, le dà del lei! Serena cerca di non farsi prendere dalla disperazione, ma a peggiorare le cose arriva Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Molto irritato, chiede spiegazioni al professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca): non aveva detto che l’intervento era andato bene? Il medico cerca di mantenersi distaccato e professionale e spiega come l’amnesia sia piuttosto frequente nei casi di operazioni al cervello. Ma questo atteggiamento freddo indispone ancora di più Ferri, che si rimprovera di aver lasciato decidere al figlio dove farsi operare. Se avesse insistito, Michelangelo sarebbe in un centro all’avanguardia negli Stati Uniti e queste complicazioni non ci sarebbero state! Mentre Roberto reagisce con rabbia, Serena si dispera. A quanto pare i ricordi di Filippo non vanno oltre il 2012: dieci anni cancellati e nella testa di Sartori non ci sono più né lei né la figlioletta. Checché se ne dica, la sensazione della Cirillo è che l’amnesia sia molto più grave di quanto vogliano farle credere.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 giugno al 2 luglio)

Filippo evade dall’ospedale per stare con la figlia prima dell’operazione. Mariella cerca con Guido di far riavvicinare Silvia a Michele, ma la Graziani è sempre più presa da Giancarlo. Alberto, spinto dalla necessità di soldi, chiede a Niko di assisterlo in un’ardita causa. Jimmy vuole trovare le figurine mancanti del suo album e si lascia convincere da Camillo a una piccola avventura. Rossella affronta l’ultimo esame e si prepara a riprendere in mano la sua vita. Marina si dedica a tempo pieno ai Cantieri: così Ferri potrà stare vicino a Filippo.

Le anticipazioni dal 5 al 9 luglio