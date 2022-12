“Un posto al sole”, le anticipazioni: che succede tra Rossella e Michele?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 dicembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Silvia (Luisa Amatucci) organizza una cena pre-natalizia con Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Michele (Alberto Rossi). Non sono più una famiglia “tradizionale”, ma sentono l’importanza di stare insieme per le feste, anche se in una vigilia anticipata a causa degli impegni di ciascuno. Quest’anno ci sarà anche Riccardo (Mauro Racanati), nonostante, come sottolinea Rossella, non ami festeggiare il Natale. Nunzio (Vladimir Randazzo) consegna la cena a domicilio e tutto sembra perfetto… Fino a quando squilla il cellulare di Rossella: Riccardo è bloccato in ospedale per l’assenza di un collega, e sarà il caso che lei vada ad aiutarlo. Silvia, quindi, si ritrova sola con Michele. L’ex marito non si sottrae alla cenetta di coppia e ammira l’eleganza della Graziani. Mentre mangiano i frutti di mare, Saviani si sporca la camicia. Il pronto intervento di Silvia per togliere la macchia li avvicina e iniziano a baciarsi con la naturalezza dei vecchi tempi. Il momento magico, però, è spezzato dagli squilli del cellulare di Silvia. È Giancarlo e i due ex coniugi sentono reciprocamente un forte imbarazzo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 dicembre)

Nunzio cede alle avance di Alice. Alberto cerca di capire a chi appartenesse il tesoro nascosto nel seminterrato. A causa di Manuel, Viola ha un nuovo scontro con Rosa, che sembra nutrire nei suoi riguardi un misto di gelosia e rivalsa. Antonello tenta di sottrarsi alle conseguenze delle sue azioni e coinvolge Bianca, facendo precipitare nell’angoscia Franco e Angela. Sasà vuol mettere con le spalle al muro il contatto di chat, del quale finalmente si scopre l’identità. Michele fa una inaspettata proposta “natalizia” a Silvia e Rossella.

Le anticipazioni dal 19 al 23 dicembre