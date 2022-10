“Un posto al sole”, le anticipazioni: chi è davvero Lia? E che cosa cerca?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 ottobre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Diego (Francesco Vitiello) incrocia Lia (Giuliana Vigogna), la misteriosa cameriera di casa Ferri dalla quale è molto attratto. La donna si scusa del fatto di essere di tanto in tanto un po’ brusca, ma il lavoro la fa andare sempre di fretta… Il giovane Giordano approfitta del momento di cordialità e invita Lia a prendere un caffè al Vulcano, appena avrà tempo, s’intende. Diego, poi, inizia a parlare del più e del meno, ma non capisce che l’attenzione di Lia si è già spostata su altro. Vicino a loro, infatti, ci sono Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Mastro Peppe (Federico Torre) che parlano dell’appartamento di Palladini. A quanto pare una delle pareti è semi-vuota, come se ci fosse uno spazio che è stato murato. Il muratore ha creato un buco per capire quanto è profondo questo spazio. La cameriera sembra interessatissima alla discussione… Tanto che decide di andare a vedere la situazione di persona. A tarda sera, quando nella guardiola del portiere non c’è nessuno, Lia prende la copia delle chiavi dell’appartamento di Alberto e poi ci entra furtivamente… Perché è tanto attratta da quella parete? E chi è Lia in realtà?

Dopo un pranzo col collega Gabriele, Viola scopre che le hanno rubato l’auto; parlandone a casa capisce che potrebbe essere un’intimidazione e finalmente accetta la scorta. Marina e Roberto sono ancora nel mirino di chi ha già tentato di avvelenarli. Nunzio si prodiga per trovare a Chiara il miglior centro di disintossicazione. Manuela tesse intorno a Niko una rete fatta di amorevoli premure, ma Serena non vede bene questo avvicinamento. Samuel si convince del fatto che Nunzio voglia rubargli il posto da chef al Vulcano.

