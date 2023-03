“Un posto al sole”, le anticipazioni: chi vuole affondare il Vulcano?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 aprile su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Silvia (Luisa Amatucci) non ha scelta: entrerà in società con Alberto (Maurizio Aiello) per gestire il Vulcano. La notizia sconcerta Samuel (Samuele Cavallo) e Nunzio (Vladimir Randazzo), soprattutto perché apprendono che Palladini vuole ridurre il personale. La mattina dopo, Rossella (Giorgia Gianetiempo) arriva, agitata, al locale. Ha notato che le recensioni che nell’ultimo mese hanno affossato il Vulcano sono scritte più o meno allo stesso modo, così ha controllato i profili degli utenti e ha scoperto che sono “fake”, inventati: insomma, dietro c’è un’unica persona che vuole danneggiare il locale. Nunzio è convinto che l’autore l’abbia fatto per un tornaconto economico e invita a riflettere su chi potrebbe trarre vantaggio dalla situazione... Esce un nome: Alberto! Silvia, però, gela tutti: non si può accusarlo senza prove! Rossella non si arrende e le propone di approfondire la vicenda, magari contattando la polizia postale o un esperto di informatica per scoprire da quale computer, e quindi da chi, siano stati creati i profili “fake”.

Marina è così ossessionata dalla gelosia per Lara da combinare guai: addirittura non s’accorge che Irene cade da una sedia e si fa male; l’incidente si risolve bene, ma Roberto s’arrabbia con Marina: se va avanti così, tra loro è finita! Manuela non riesce a godersi la felicità per l’esito del primo esame universitario. Silvia va sempre più a fondo, negli affari e nel privato. Samuel cerca di “gestire” l’intraprendenza di Micaela. Viola scioglie i dubbi di cuore e sceglie Eugenio a scapito di Damiano. Giulia è preoccupata per Renato.

