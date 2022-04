“Un posto al sole”, le anticipazioni: Chiara dà una svolta alla sua vita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Dopo aver rischiato di morire di overdose, Chiara (Alessandra Masi) è in ospedale. A Nunzio (Vladimir Randazzo), che l’assiste, fa una proposta: visto che non vuole più stare senza di lui, perché non va a vivere con lei? Il ragazzo fa una controproposta: perché non trasferirsi alla Terrazza? Là qualcuno le farebbe sempre compagnia, anche quando lui sarà al lavoro. La discussione si fa animata proprio mentre arriva Marina (Nina Soldano), passata a trovare Chiara. La Giordano ha la soluzione che cercano: la Petrone andrà a vivere con lei! A casa di Marina, prima di salutare Nunzio, Chiara rivela di voler andare alla Polizia per denunciarsi. Il giorno in cui è morto suo padre c’era lei alla guida dell’auto, dunque è giusto che paghi e si liberi dei sensi di colpa; dopo la confessione, poi, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti), che l’hanno plagiata e drogata, non potranno più ricattarla per farle vendere l’albergo. Sarà Marina ad affrontare Ferri e a lasciarlo di stucco quando saprà che i suoi piani sono andati in fumo.

Elvira bacia Raffaele, ma lui la respinge. Marina prende a cuore la situazione di Chiara. Giulia spinge Angela ad accorciare le distanze con Franco, ma la partenza per la Sicilia è vicina e l’impresa sembra difficile. Renato, a causa della sbornia dell’ultimo giorno del corso per sommelier, non ricorda cosa sia accaduto la sera precedente; Giuditta invece sembra avere le idee molto chiare. Jimmy, tornato dalla vacanza con Micaela, mostra un insolito rifiuto per le regole e Niko lo richiama ai suoi doveri. Guido deve fare uno scomodo discorso a Samuel.

Le anticipazioni dal 25 al 29 aprile