“Un posto al sole”, le anticipazioni: Chiara o Alice? Nunzio è in bilico

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 gennaio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Alice (Fabiola Balestriere) organizza una festa di Capodanno a Palazzo Palladini. Nunzio (Vladimir Randazzo) arriva con Chiara (Alessandra Masi) e, nonostante la padrona di casa si mostri disinteressata alla coppia, Cammarota nota che si atteggia un po’ troppo mentre balla con un ragazzo. Infastidito, Nunzio chiede a Chiara di lasciare la festa e risponde male quando lei tenta di convincerlo a rimanere. Il giorno dopo Alice va a casa di Cammarota e prova a sedurlo. Quando Chiara entra all’improvviso, i due cambiano discorso… Alice, però, alla prima occasione costringe Nunzio a chiarire la situazione. Gli dice che forse ha sbagliato, che non vuole metterlo nei guai con la sua ragazza, che avrebbe voluto una storia spensierata, ma da ora in poi non gli darà più fastidio… A patto, però, che rimangano amici… Alla vigilia della partenza di Chiara, lei e Nunzio parlano del loro futuro e, a sorpresa, Chiara dice a Nunzio una cosa spiazzante: non è giusto che un bel ragazzo come lui non si goda la vita per i problemi della sua ragazza; si meriterebbe, invece, una storia… Spensierata!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 dicembre)

Damiano e Viola indagano sui malesseri di Rosa e scoprono che potrebbero essere una conseguenza del suo lavoro alla fabbrica di giocattoli. Cotugno vive una esperienza natalizia veramente “soprannaturale” che ci fa scoprire un suo segreto. Alice vuole riconquistare Nunzio: è l’inizio di una serie infinita di problemi, perché Nunzio non ne vuole sapere. Mariella si affida ai consigli di Guido per cercare di “arginare” Salvatore e Bice. Alberto e Clara tornano dalla settimana bianca e notano che c’è qualcosa di strano in casa.

Le anticipazioni dal 2 al 6 gennaio