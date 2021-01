“Un posto al sole”, le anticipazioni: Chiara ricompare in radio e porta novità

15 Gennaio 2021 | 15:13 di Gabriella Persiano

Chiara Petrone (Alessandra Masi) si presenta a sorpresa negli studi della radio. Era da tanto che la ragazza, figlia del proprietario, non si faceva vedere, dalla fine della sua storia con Scheggia (Stefano Moretti)… Michele (Alberto Rossi) è sorpreso, non riesce a spiegarsi il motivo di questo improvviso ritorno, e quando la Petrone convoca una riunione straordinaria, lui inizia a preoccuparsi. La sua agitazione aumenta quando viene a sapere, sempre da Chiara, che Scheggia ha lasciato il posto di direttore della radio. Cosa sta succedendo? La Petrone inizia a chiarire i dubbi di Michele spiegandogli che ci sono molte cose che dovrebbero cambiare. Una è proprio la sua trasmissione. Gli sponsor non sono molto soddisfatti a causa del target: radioascoltatori non certo giovanissimi! Michele rimane spiazzato e teme di perdere il lavoro. Silvia (Luisa Amatucci) lo rassicura e cerca di fargli vedere il lato positivo, magari la Petrone vuole piazzarlo a fare il direttore…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 gennaio)

Per aiutare Leonardo, Filippo finisce nei guai. Alberto sta per trasferirsi nel nuovo appartamento da single, ma Clara lo mette davanti a un ultimatum: se si trasferirà nella nuova casa dovrà dimenticare lei e suo figlio. Cerruti si compiace della sottile gelosia di Sarti per Vittorio, il suo nuovo coinquilino. Renato, desideroso di alleggerire Niko nella gestione dello studio legale, avanza una sorprendente proposta. Vittorio cerca in tutti i modi di convincere Alex ad accettare il lavoro come grafica a Madrid.

Le anticipazioni dal 18 al 22 gennaio

● Leonardo inizia a fare dei progressi nel suo cammino di disintossicazione e Serena pensa di contattare i suoi genitori.

● Alex prende una clamorosa decisione il giorno prima di partire per la Spagna e lascia Vittorio.

● Niko chiede aiuto ai familiari per arginare l’invadenza di Renato.

● Angela riceve un’importante notizia che potrebbe stravolgerle l’immediato futuro.

● Ilaria tenta di farsi perdonare da Rossella e di riallacciare il rapporto di amicizia con la Graziani.