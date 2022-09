“Un posto al sole”, le anticipazioni: Chiara svela a Nunzio il suo segreto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 settembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Grazie all’investigatore privato, Nunzio (Vladimir Randazzo) rintraccia Chiara (Alessandra Masi): è nell’arcipelago africano di Capo Verde e lui la raggiungerà subito! Saluta, quindi, Silvia (Luisa Amatucci) e Samuel (Samuele Cavallo) scusandosi perché lascia il lavoro senza preavviso. La Graziani è comprensiva, mentre Piccirillo glielo fa pesare un po’, perché intuisce che l’amico ha intenzione di non tornare a Napoli. La scena ora si sposta a Capo Verde. Chiara chiusa in camera nel suo residence, aspetta che un inserviente le porti la cocaina. Il “paradiso esotico” s’è rivelato un luogo di solitudine e tristezza, e lei è ricaduta nella droga. Bussano, la ragazza apre… E di fronte a lei non c’è lo spacciatore: c’è Nunzio! Incredula e felice, Chiara lo abbraccia e gli dice di essere partita senza di lui solo per il suo bene. Cammarota, però, è troppo felice per pensare al passato: ora sono insieme ed è questo che conta. Il giorno dopo, mentre Nunzio e a fare la spesa, Chiara riceve l’attesa bustina di cocaina. Prenderla o buttarla? Chiara prende la decisione più saggia: ne parlerà con Nunzio!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 settembre)

Micaela si consulta con Manuela su cosa fare contro Niko, pronto alla battaglia legale per la tutela di Jimmy. Marina riceve una mail che sembra far vacillare il rapporto con Roberto, ma lui la sorprende con una proposta che rinsalda il loro legame. Mariella è decisa a veder chiaro sulla questione del pozzo e delle bufale, e trascina Guido al caseificio per un faccia a faccia con Espedito. Nunzio attende, ansioso, notizie di Chiara dal detective privato. Michele riceve una visita inattesa da Milano: è Fabiana, una collega molto “intraprendente”.

Le anticipazioni dal 12 al 16 settembre