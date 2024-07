“Un posto al sole”, le anticipazioni: Chiara torna per chiedere aiuto a Marina

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 luglio su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Nunzio (Vladimir Randazzo) si gode un momento di quiete al Caffè Vulcano quando una voce conosciuta attira la sua attenzione: è quella di Chiara (Alessandra Masi), la sua ex. Che ci fa lì? Chiara tergiversa, dice che le mancavano cose insostituibili della città, tipo il caffè… L’arrivo di Marina (Nina Soldano), però, fa capire a Cammarota che si tratta di questioni di lavoro. Quando le due si trovano da sole, infatti, Chiara espone alla Giordano le sue preoccupazioni per il futuro delle catene d’albergo dei Petrone, alle quali suo padre teneva tanto. Marina spiega che sarebbe necessario modernizzare le strutture, ma poi capisce che Chiara non ha molti soldi da investire. A meno che non faccia una scelta drastica. Vendere la radio sarebbe l’unica soluzione, per quanto amara e per quanto non piacerà a Filippo (Michelangelo Tommaso), che tiene molto a Radio Golfo 99. Sartori, infatti, pur accettando la decisione di Chiara, non la prende bene. Non sa, però, che la Giordano ha già in mente una soluzione che potrebbe accontentare tutti. Prima, però, deve chiedere il parere di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 all’11 luglio)

Samuel è “stressato” dalle pretese sentimentali di Micaela. Claudia continua ad approfittare di Guido per rafforzare la propria autostima e Mariella, consapevole di quanto il marito sia coinvolto dalla donna, è sempre più avvilita. Riccardo, deluso nel lavoro, si confida con Rossella e la fa sentire in colpa. Lucia chiede a Eugenio un salto di qualità per il loro rapporto e lui organizza un incontro tra lei e Antonio. Alberto, in preda all’alcool, rischia di diventare pericoloso. Marina cerca invano di far riavvicinare Roberto e Filippo.

Le anticipazioni dal 15 al 19 luglio