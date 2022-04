“Un posto al sole”, le anticipazioni: Clara, non puoi trascurare nostro figlio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Alberto (Maurizio Aiello) sta parlando con Niko (Luca Turco) di un’importante causa che devono affrontare, quando riceve una chiamata inaspettata da Clara (Imma Pirone). Cosa sarà successo per chiamarlo a quell’ora? La Curcio lo calma: Federico sta benissimo, è con Marika (Laura Pagliara), l’amica che spesso si occupa di lui. Marika, però, oggi non può più tenerlo e anche lei ha un impegno che non può rimandare… Quando Alberto le chiede di che cosa si tratti, Clara svia il discorso. Palladini, quindi, va a prendere il figlio da Marika, che subito lo travolge di parole… Ma tace quando Alberto le chiede dell’impegno inderogabile di Clara, e anzi scappa via. Alberto passa comunque un bel pomeriggio con il figlio. Quando lo riporta a casa si ritrova davanti a Clara e a Marika e ne approfitta per scoprire cosa dovesse fare di tanto urgente Clara per non potersi occupare di Federico. Marika prova a salvare l’amica con la sua parlantina, ma Clara capisce che non può più tacere. Ebbene sì, sta lavorando: fa le pulizie a casa di una signora. Alberto si arrabbia: non le bastano i soldi che le passa? E la scuola serale? Ma la cosa che lo fa infuriare di più è che toglie tempo alla cura del bambino. E così tra loro è di nuovo scontro!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 marzo all’1 aprile)

Bianca si mette nei guai per seguire una “sfida” lanciata sui social. Ornella si scontra con Riccardo, mentre cresce la tensione per la partenza di Patrizio per la Spagna. Guido, messo in allarme da Silvia, tende una trappola a Cotugno per scoprire se sia lui il responsabile del furto al Caffè Vulcano. Marina viene a sapere che Ferri preme perché Chiara venda l’albergo di famiglia, e lo affronta. Michele scopre che Giancarlo è definitivamente entrato nella vita di Silvia. Rossella vede con rammarico l’intesa professionale che c’è tra Riccardo e Virginia.

Le anticipazioni dal 4 all’8 aprile