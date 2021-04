“Un posto al sole”, le anticipazioni: Clara se ne va e la rabbia di Alberto esplode

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Rientrato in casa, Alberto (Maurizio Aiello) nota qualcosa di strano. Gira, apre un paio di cassetti e finalmente capisce: Clara (Imma Pirone) se n’è andata! La chiama al cellulare, allora, ma non c’è risposta. Clara è al Centro d’Ascolto, accompagnata lì da Giulia (Marina Tagliaferri), e guarda il telefono indecisa sul da farsi… Giulia le fa notare che prima o poi dovrà affrontare Alberto, così Clara finalmente risponde. E se ne pente. Alberto, infatti, all’inizio le parla con calma, ma si scalda appena la sente ferma sulla decisione di lasciarlo. Le chiede esplicitamente se la colpa non sia di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) che le ha fatto perdere la testa. Clara non sopporta queste accuse e chiude la telefonata. Spaventata, chiede poi consiglio a Niko (Luca Turco), che le dice che non può impedire ad Alberto di vedere suo figlio, si offre di fare da interlocutore tra loro e li fa incontrare. Ma quando Palladini scopre il suo “rifugio”, per Clara si mette male.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 marzo al 2 aprile)

Bice irrompe al pranzo che Sasà ha organizzato per conoscere la famiglia di Bruno e porta lo scompiglio. Filippo va con Serena a Milano per scoprire se il suo mal di testa nasconda qualcosa di grave. Franco instaura un legame sempre più forte con Ferri, il quale, intanto, tenta inutilmente di coinvolgere Marina nei complicati problemi dei Cantieri. Silvia è contenta perché Michele ha accettato di passare la Pasqua a Indica con lei, ma un’offerta di lavoro per lui potrebbe rimettere tutto in discussione.

Le anticipazioni dal 5 al 9 aprile