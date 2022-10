“Un posto al sole”, le anticipazioni: come si rovina una festa perfetta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 ottobre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Manuela (Gina Amarante) incrocia Niko (Luca Turco) al Caffè Vulcano con Jimmy (Gennaro De Simone) e gli chiede se sarà alla festa organizzata da Serena (Miriam Candurro) per il primo compleanno di Elisabetta. Poggi, freddo e distaccato, le risponde che deve lavorare. In privato Jimmy chiede spiegazioni al padre e si sente rispondere che ancora non se la sente di partecipare a feste, dopo quel che è successo a Susanna. Le insistenze del piccolo non gli fanno cambiare idea. Alla fine Jimmy arriva alla festa da solo e Manuela passa la serata a rimuginare. Serena la trova in disparte sul divano, pronta a sfogarsi: perché Niko la evita? Perché ha cambiato atteggiamento da un giorno all’altro? Manuela s’infervora e decide di andare a chiederglielo di persona. Durante il momento della torta, Manuela rientra furiosa e inizia a litigare con la gemella Micaela: come s’è permessa di rivelare a Niko i suoi sentimenti? Litigando, le due urtano Serena, che fa cadere la torta di fronte a un’allibita Giulia (Marina Tagliaferri). Le Cirillo hanno rovinato la festa, e Serena, la loro sorella maggiore, le caccia!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 ottobre)

Marina si sente precipitata in un incubo da cui non sarà facile venir fuori. Manuela aiuta Jimmy in una delicata decisione sentimentale e così incassa la gratitudine di Niko e fa crescere la loro complicità. Roberto riceve una lettera che ha il sapore di un addio. Dopo il trasloco, Viola cerca di ristabilire una quotidianità per Antonio, ma il piccolo stenta ad abituarsi al nuovo equilibrio familiare. Nunzio chiede consiglio a Rossella per fare a Chiara una sorpresa indimenticabile. Lia s’intruffola in casa di Alberto: che cosa starà cercando?

Le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre