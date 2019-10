“Un posto al sole”, le anticipazioni: con le spalle al muro

11 Ottobre 2019 | 14:20 di Gabriella Persiano

Diego (Francesco Vitiello) commette un errore che compromette ancora di più il suo rapporto con Beatrice (Marina Crialesi). Appostato sotto casa della sua ex, la vede litigare con Aldo (Luca Capuano). Quando l’avvocato sta per mettere le mani addosso alla donna, il ragazzo interviene sferrando un pugno al rivale. Resosi conto di aver esagerato, Diego, triste e depresso, va al Caffè Vulcano. Arianna (Samanta Piccinetti) si rende conto che deve essere successo qualcosa di grave e chiama Raffaele (Patrizio Rispo). Dopo essersi fatto raccontare tutto dal figlio, il portiere lo riporta a casa, senza smettere di ripetergli che non deve mai più avvicinarsi a casa di Beatrice. La ragazza, intanto, raggiunge Palazzo Palladini furiosa. Con Raffaele che assiste alla scena, la donna dice con tono risoluto al suo ex che la prossima volta che lo vedrà vicino a casa sua, lo denuncerà per stalking. Basterà questa minaccia affinché Diego chiuda con questa storia? Ma tutto si complica. Infatti Aldo finisce in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito…



Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 ottobre)

Marina si scontra con la famiglia di Fabrizio Rosato che non accetta la relazione tra i due. Tuttavia i contrasti rafforzano la coppia. Renato riesce a riavvicinarsi a Nadia, ma le cose non vanno come lui sperava. Diego fa un incontro inaspettato al Caffè Vulcano e ricorda avvenimenti dolorosi. Arturo ha un duro confronto con Sebastiano. Susanna riceve una bella sorpresa da Niko e Ugo. Mia non vuole fare ritorno nella vecchia casa e mette ancora Alex in difficoltà. Guido e Mariella decidono di sfrattare Cinzia. Ma scoprono che...

Le anticipazioni dal 14 al 18 ottobre

● Alice, a Napoli per qualche giorno, vorrebbe passare del tempo con il padre. Tuttavia Andrea è troppo preso dalla notizia dell’idoneità all’adozione per lui e Arianna. Così Marina decide di parlare col ragazzo.

● Vittorio si sente sotto pressione per l’invadenza della madre Assunta e per i problemi sul lavoro. Intanto Anita si fa in quattro per aiutarlo a uscire da questo momento difficile.

● Salvatore ottiene a sorpresa un appuntamento con il dottor Sarti, ma la sua insicurezza rischia di mandare tutto all’aria.