“Un posto al sole”, le anticipazioni: cosa può succedere a un battesimo…

Il giorno del battesimo del piccolo Federico è finalmente arrivato. Dopo che tanta tensione è esplosa tra loro durante i lunghi preparativi, i litigi tra Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello) adesso sembrano appartenere completamente al passato. Palladini è gentile e ben disposto come non è mai stato, e quindi si presenta davanti alla Curcio per proporle di andare in chiesa insieme, come una vera famiglia. Clara è compiaciuta dell’atteggiamento del suo ex e accetta la proposta. Più tardi, però, durante il rinfresco alla Terrazza, Alberto se ne sta in disparte, e si avvicina a Clara solamente per salutarla: lì, infatti, non si sente a suo agio, benché la festa sia stata organizzata alla perfezione… Lusingata da tutti i complimenti di Palladini, la Curcio cerca di trattenerlo, mentre Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che naturalmente è geloso, si avvicina per capire cosa succede. Le intenzioni di Alberto, però, sono davvero buone: forse si è finalmente reso conto di aver sbagliato a stare sempre sulla difensiva. Clara rimane colpita da questo cambiamento: in lei sarà rimasto ancora un po’ di sentimento nei confronti dell’ex?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 ottobre)

Michelangelo riesce fortunosamente ad assistere alla nascita della sua seconda figlia, Elisabetta; Ferri però è arrabbiato: dov’era quando Serena lo cercava disperatamente? Rossella passa una piacevole giornata con Riccardo e il rapporto si consolida. Marina non riesce a tirare su di morale Fabrizio, afflitto dal senso di colpa per le decisioni prese per salvare il pastificio. Silvia è in crisi dopo che la figlia ha scoperto che tradisce il padre, così prende le distanze da Giancarlo. Susanna non riesce a ricordare chi l’ha aggredita.

Le anticipazioni dall’1 al 5 novembre