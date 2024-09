“Un posto al sole”, le anticipazioni: cosa sta succedendo tra Nunzio e Diana?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 settembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.45) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Con la consulenza di Diana (Sara Zanier), Nunzio (Vladimir Randazzo) vorrebbe fare delle modifiche al Vulcano, riorganizzarne gli spazi per rinnovare la clientela. Non sarebbe male, per esempio, togliere il bancone che fa troppo “bar”… Silvia (Luisa Amatucci), al contrario, non sente la necessità di questo intervento: perché spendere soldi e dire addio al suo amato bancone? Diana accoglie le rimostranze della Graziani, ma non demorde: magari Silvia potrà accettare dopo aver visionato il suo progetto in una simulazione tridimensionale. La Della Valle, quindi, si appresta a fare delle foto al locale, ma il polso le fa ancora male dal giorno dell’aggressione. Più premuroso che mai, Nunzio la aiuta. Rossella (Giorgia Gianetiempo) entra al Vulcano proprio nel momento in cui Nunzio e Diana sono guancia a guancia a guardare nel mirino della macchina fotografica. La ragazza cerca di non far notare il suo disagio, ma la verità è di fronte ai suoi occhi: Nunzio e Diana hanno un’intesa e una complicità che si percepiscono subito, e Rossella se ne deve fare una ragione…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 settembre)

Valeria insinua in Niko il dubbio che la presenza di Renato sia troppo ingombrante. Clara sta per dare alla luce Nunzia e Rosa è in ansia. Eduardo sta per essere ucciso dai due sicari quando Alberto lo mette di fronte a una difficile scelta. Manuela, spiazzata da carenze nell’allestimento del parco archeologico, scopre che Costabile l’ha ingannata. Ida, alla vigilia del processo, teme che la zia possa metterle i giudici contro. Guido non riesce a riconciliarsi con Mariella, ma i due capiscono anche che la separazione non gioverebbe a nessuno.

Le anticipazioni dal 9 al 13 settembre