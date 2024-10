“Un posto al sole”, le anticipazioni: Costabile è infuriato con Manuela

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 ottobre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Manuela (Gina Amarante) è in agitazione per l’apertura del parco archeologico… E Niko (Luca Turco) le mette ancora più ansia! Da avvocato, le suggerisce di mandare a Costabile (Antonio Fiore) una lettera in cui gli si intima di restituire i soldi che ha sottratto alla Cirillo approfittando della sua buona fede. All’inizio Manuela non è molto convinta, perché sa quanti problemi finanziari abbia il suo ex ragazzo. Alla fine, però, cede. Il giorno dell’inaugurazione l’emozione è tanta e sembra andare tutto bene. Le persone alle quali Manuela tiene di più sono con lei, compreso il nipotino Jimmy (Gennaro De Simone) che ha rinunciato a un evento al quale teneva tanto per stare vicino alla zia. La bella atmosfera viene, però, interrotta dall’arrivo di Costabile, molto irritato per la lettera ricevuta, firmata dall’avvocato Poggi. La Cirillo cerca di spiegare, ma Costabile non si calma, fino a che non interviene Niko e i due vengono quasi alle mani. L’intervento di Filippo (Michelangelo Tommaso) riesce a evitare il peggio, ma la Cirillo ha la netta sensazione che la festa sia rovinata…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 ottobre)

Rossella è spiazzata dal fatto che Nunzio sembra molto attratto da Diana: il suo sogno d’amore sta diventando un incubo? Salvatore esorta Mariella a voltare pagina, e poi si confida con lei. Jimmy si relaziona male con Camillo, che sente di essere un po’ sfruttato dall’amico ritrovato. Rosa riceve una proposta sorprendente da una vecchia conoscenza. Stanco di vivere nella paura e lontano da Federico, Alberto matura la decisione di lasciare Napoli. Guido, dopo un confronto con Michele, capisce che la vita da separato ha molti svantaggi.

Le anticipazioni dal 14 al 18 ottobre